В Ростове водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось днем 27 января на улице Орбитальной.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля марки «КАТО KR-257» двигался по проезжей части. В этот момент на пешеходный переход вышла 20-летняя девушка. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.
От сильного удара девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.