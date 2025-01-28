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В Ростове водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону на Орбитальной девушку сбила легковушка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось днем 27 января на улице Орбитальной.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля марки «КАТО KR-257» двигался по проезжей части. В этот момент на пешеходный переход вышла 20-летняя девушка. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

От сильного удара девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.