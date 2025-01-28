В Салавате в ходе тушения пожара обнаружили труп 58-летнего мужчины

Сегодня утром, 28 января, в башкирском городе Салават произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в жилом доме случился пожар. На тушение выезжали сотрудники МЧС. К сожалению, в ходе ликвидации горения специалисты обнаружили тело 58-летнего мужчины. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Для изучения обстоятельств инцидента и дальнейшего анализа по недопущению подобных ЧП на место происшествия выезжал инструктор Госкомитета по ЧС.
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