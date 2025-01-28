Глава СКР потребовал доклад о расследовании избиения подростков сверстниками в Стерлитамаке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, заведенное на троих мальчиков 14 и 15 лет, избивших в башкирском городе Стерлитамаке сверстников. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Инцидент произошел на позапрошлой неделе, 19 января, во дворе дома по проспекту Ленина. Как сообщило ранее региональное МВД, один из подростков в шутку стал боксировать со своим другом, но поскользнулся и упал лицом на лед. Это увидел проходящий мимо юноша и решил, что началась драка, и бросился разнимать подростков. Пытаясь разобраться в ситуации, он уронил свой мобильный и, сильно расстроившись, принялся требовать возместить ущерб. После того, как подростки объяснили ситуацию, все разошлись, и претензий ни у кого друг к другу не было.
— Фигуранты, используя в качестве малозначительного повода якобы поврежденный телефон одного из них, подвергли избиению троих сверстников, нанеся им множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, — такая версия произошедшего у СК.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Глава СКР потребовал у руководителя республиканского отделения ведомства Владимира Архангельского доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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