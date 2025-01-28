Глава СКР потребовал доклад о расследовании избиения подростков сверстниками в Стерлитамаке

Инцидент произошел на позапрошлой неделе, 19 января, во дворе дома по проспекту Ленина. Как сообщило ранее региональное МВД, один из подростков в шутку стал боксировать со своим другом, но поскользнулся и упал лицом на лед. Это увидел проходящий мимо юноша и решил, что началась драка, и бросился разнимать подростков. Пытаясь разобраться в ситуации, он уронил свой мобильный и, сильно расстроившись, принялся требовать возместить ущерб. После того, как подростки объяснили ситуацию, все разошлись, и претензий ни у кого друг к другу не было.