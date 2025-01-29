ФСБ предотвратила теракт, подготовленный солдатом на объекте ПВО

Впрочем, если выяснится, что он действовал по заданию спецслужб Украины, то к обвинениям в совершении преступлений террористической направленности контрактнику могут добавить госизмену (ст. 275 УК РФ), за которую предусмотрено наказание от 12 лет до пожизненного заключения. По данным «Ъ», в связи с общественной значимостью его уголовное дело уже приняло к расследованию военное следственное управление СКР по Москве.