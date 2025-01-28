Бывший первый замглавы МО Цаликов дал показания по делу Иванова

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — сказал собеседник агентства. Дату допроса он не уточнил.
По его словам, Цаликов — один из свидетелей обвинения по делу Иванова, предварительные слушания по которому запланированы на 29 января в Хамовническом суде Москвы. Защита Иванова отказалась от комментариев.
Ранее сообщалось, что надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Иванова и Филатова, а материалы дела были направлены в столичный суд для рассмотрения по существу. Как ожидается, на первом судебном заседании планируется рассмотреть вопрос о мере пресечения подсудимому Филатову. Срок ареста Иванову был продлен в рамках расследования дела о взятке до марта этого года. Уголовное дело насчитывает почти 80 томов. На предварительном следствии никто из них вину не признал.
Дела в отношении Иванова
В отношении Иванова возбудили три уголовных дела. Одно — о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. После этих сделок Иванов принял решение о покупке третьего судна («Амбал»), которое эксплуатируется в Калининграде. Согласно материалам дела, его фигурантами являются бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, а также топ-менеджер банка «Интеркоммерц», являющийся гражданином Германии, Феликс Нойберг. Обоих ранее объявили в международный розыск.
Второе дело связано с растратой свыше 3,9 млрд рублей самого банка «Интеркоммерц». По нему, кроме Иванова, проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский. В рамках этих дел потерпевшая сторона заявила гражданские иски на сумму установленного в ходе предварительного следствия ущерба.
Также Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1,185 млрд рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех троих обвиняемых по делу арестованы в рамках обеспечительных мер.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня прошлого года стало известно о его увольнении. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.