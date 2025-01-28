Бывший первый замглавы МО Цаликов дал показания по делу Иванова

Ранее сообщалось, что надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Иванова и Филатова, а материалы дела были направлены в столичный суд для рассмотрения по существу. Как ожидается, на первом судебном заседании планируется рассмотреть вопрос о мере пресечения подсудимому Филатову. Срок ареста Иванову был продлен в рамках расследования дела о взятке до марта этого года. Уголовное дело насчитывает почти 80 томов. На предварительном следствии никто из них вину не признал.