На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

По предварительной информации ведомства, водитель грузовика «Фредлайнер» в составе полуприцепа «Шмитц» не справился с управлением и врезался в барьер с правой стороны трассы. После чего фура влетела в автомобиль «Тайота Ленд Крузер 200». Легковушку отбросило в «Камаз’в составе автопоезда с прицепом “Нефаз 9334”. По инерции транспортное средство врезалось в автомобиль “Фрейтлайнер”, а затем в “Мазду 3”. После этого иномарка отлетела в “БМВ X5”.