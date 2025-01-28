Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области в ДТП погиб человек

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Два человека госпитализированы и один погиб в результате столкновения двух автомобилей в Приморском районе Калининградской области. ДТП произошло на автодороге «Калининград — Балтийск», сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Приморском сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На трассе “Калининград — Балтийск” столкнулись две легковушки. Два человека госпитализированы. Сотрудники МЧС России деблокировали третьего пострадавшего. К сожалению, он погиб», — говорится в сообщении.

По информации регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:20 (19:20 мск) на 41-м километре автодороги «Калининград — Балтийск». По предварительным данным, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем.

МЧС