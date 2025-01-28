В Калининградской области в ДТП погиб человек

По информации регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:20 (19:20 мск) на 41-м километре автодороги «Калининград — Балтийск». По предварительным данным, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Хонда», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем.