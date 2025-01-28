Пенсионерку в Петербурге осудили за попытку поджога военкомата

Как ранее сообщало интернет-издание «Фонтанка», 15 ноября в экстренные службы поступил звонок о том, что на набережной Фонтанки, 90, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью и попала в белый микроавтобус «Фольксваген», припаркованный рядом. Она была задержана на месте сотрудниками правоохранительных органов. Издание уточняло, что мера пресечения, связанная с содержанием под стражей, ей не избиралась, она была взята под стражу в зале суда после оглашения приговора.