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Пенсионерку в Петербурге осудили за попытку поджога военкомата

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил 76-летнюю жительницу города к 10 годам колонии общего режима по статье УК РФ о теракте после попытки поджечь военкомат в Петербурге, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе городских судов.

Источник: © РИА Новости

«Женщина признана виновной в совершении теракта. Ей назначено минимально возможное наказание по данной статье, а именно 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщила собеседница агентства.

Как ранее сообщало интернет-издание «Фонтанка», 15 ноября в экстренные службы поступил звонок о том, что на набережной Фонтанки, 90, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью и попала в белый микроавтобус «Фольксваген», припаркованный рядом. Она была задержана на месте сотрудниками правоохранительных органов. Издание уточняло, что мера пресечения, связанная с содержанием под стражей, ей не избиралась, она была взята под стражу в зале суда после оглашения приговора.