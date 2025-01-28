Странное белое вещество обнаружили на пляжах Финляндии

Позднее такое же вещество появилось на пляже в городе Туллиниеми, который расположен в 20 километрах от Ханко. Начальник пожарной охраны Марко Даниэлльсон сообщил, что контакт с неизвестными гранулами может вызвать раздражение кожи.
Исследователь Финского института окружающей среды Санна Суйканнен предположила, что загадочным веществом может быть парафин. Она отметила, что ранее на Балтийском море уже были случаи, когда гранулы, перевозимые на судах, после утечек выносило на побережье. Но лабораторного подтверждения состава вещества на данный момент нет.
Вместе с гранулами на берегу оказалось множество мертвой рыбы, что вызвало беспокойство у экологов и жителей Ханко. С 30 января они вместе с волонтерами планируют начать очистку побережья. Организаторы предполагают, что она займет несколько дней, передает MTV Uutiset.
26 января в МЧС РФ сообщили о новых выбросах мазута от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. В ведомстве добавили, что за сутки с берега вывезли 2300 тонн загрязненного песка и грунта, общее количество превысило 174 тысяч тонн.