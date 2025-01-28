Странное белое вещество обнаружили на пляжах Финляндии

Исследователь Финского института окружающей среды Санна Суйканнен предположила, что загадочным веществом может быть парафин. Она отметила, что ранее на Балтийском море уже были случаи, когда гранулы, перевозимые на судах, после утечек выносило на побережье. Но лабораторного подтверждения состава вещества на данный момент нет.