В Чувашии жителя Московской области приговорили за госизмену к 12 годам колонии

Помимо этого, осужденный с января по декабрь 2023 года произвел несколько финансовых операций по конвертации денег в криптовалюту и перевел биткойны «на счета, используемые для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований». В УФСБ по Чувашии пояснили, что осужденный в ходе следствия и суда признал свою вину. «Приговор суда еще не вступил в законную силу», — отметили в УФСБ по Чувашии.