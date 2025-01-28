Tiempos: двигатель самолёта загорелся при подготовке к взлёту в Боливии

Об этом сообщило издание Los Tiempos.
Пожар возник во время подготовки Boeing 737−700 к взлёту, пассажиров эвакуировали из лайнера по аварийным трапам.
Ранее пассажирский самолёт загорелся в международном аэропорту Пусана в Южной Корее.
Двигатель самолёта авиакомпании Boliviana de Aviacion загорелся в аэропорту города Кочабамба в Боливии.
Об этом сообщило издание Los Tiempos.
Пожар возник во время подготовки Boeing 737−700 к взлёту, пассажиров эвакуировали из лайнера по аварийным трапам.
Ранее пассажирский самолёт загорелся в международном аэропорту Пусана в Южной Корее.