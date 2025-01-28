В Краснодарском крае обнаружили более 7,3 тыс. пострадавших от мазута птиц

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. В Краснодарском крае с момента начала ликвидации последствий ЧС обнаружили более 7,3 тыс. птиц, испачканных в мазуте. Более половины из них нашли погибшими или не смогли спасти еще на этапе первичной помощи, сообщили в оперативном штабе региона.