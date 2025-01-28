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В Краснодарском крае обнаружили более 7,3 тыс. пострадавших от мазута птиц

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. В Краснодарском крае с момента начала ликвидации последствий ЧС обнаружили более 7,3 тыс. птиц, испачканных в мазуте. Более половины из них нашли погибшими или не смогли спасти еще на этапе первичной помощи, сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«С 17 декабря 2024 года по 27 января 2025 года было найдено 7 336 особей. Часть птиц уже нашли погибшими или не смогли спасти еще на стадии первичной помощи. В результате из общего количества обнаруженных птиц на реабилитацию поступило 3 166 особей», — говорится в распространенном сообщении.

Большинство пострадавших птиц — почти 6,1 тыс. особей — чомга. Также среди видов — лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки, один лебедь-шипун. Свыше 408 птиц относятся к другим 24 видам, 250 из них лечат в центрах реабилитации, 245 выпустили в естественную среду обитания.

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