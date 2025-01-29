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Экс-мэру Сочи предъявили обвинение по делу о взятке

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке, сообщил РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе.

Источник: Пресс-служба Московского городского суда

«Сегодня предъявили обвинение по второму эпизоду», — сказал он.

В деле фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчан, он был участником программы сбора и утилизации мусора, которая, как утверждается, не имела отношения к мэрии и муниципалитету Сочи. По словам защитника, Копайгородский не мог финансировать, участвовать в распределении средств и оказывать помощь этому человеку из-за занимаемой им должности.

«Мы пояснили следствию, что отношения наш подзащитный к этому не имеет», — заявил Трапаидзе.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через жену, которая выступала в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

На минувшей неделе обвинение по этому делу предъявили Янине Копайгородской. Она находится под домашним арестом, а бывший градоначальник содержится в СИЗО.

Помимо прочего, супруги проходят по статье «Присвоение или растрата». Это дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019-го. В мае прошлого года он уволился из-за перехода на другую работу.