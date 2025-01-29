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В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Четверо молодых людей избивали прохожих в Калининском районе Санкт-Петербурга, они задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, инцидент произошел в воскресенье вечером у дома 6 по Лабораторной улице. Четверо молодых людей нападали на прохожих, и избивали их, соответствующее видео появилось в интернете.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, и на следующий день правоохранители задержали двух фигурантов, 17-летнего иностранца и 18-летнего жителя Дагестана, отмечают в ГУМВД. Также в число подозреваемых попали 16-летний иностранец, ранее уже судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана.

«По оперативной информации, несовершеннолетний подозреваемый, скрываясь от полиции, уехал в столичный регион, а затем в Тверскую область. Там его сегодня вечером оперативники петербургского Центра “Э” при содействии коллег из Тверской области задержали и доставили в Петербург», — говорится в сообщении.

Четвёртый предполагаемый участник нападения также был задержан во вторник во Фрунзенском районе Петербурга в квартире дома на Пражской улице.

«Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, как и их ранее задержанные соучастники», — заключают в ГУМВД.