В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих

Как информирует ведомство, инцидент произошел в воскресенье вечером у дома 6 по Лабораторной улице. Четверо молодых людей нападали на прохожих, и избивали их, соответствующее видео появилось в интернете.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, и на следующий день правоохранители задержали двух фигурантов, 17-летнего иностранца и 18-летнего жителя Дагестана, отмечают в ГУМВД. Также в число подозреваемых попали 16-летний иностранец, ранее уже судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана.
«По оперативной информации, несовершеннолетний подозреваемый, скрываясь от полиции, уехал в столичный регион, а затем в Тверскую область. Там его сегодня вечером оперативники петербургского Центра “Э” при содействии коллег из Тверской области задержали и доставили в Петербург», — говорится в сообщении.
Четвёртый предполагаемый участник нападения также был задержан во вторник во Фрунзенском районе Петербурга в квартире дома на Пражской улице.
«Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, как и их ранее задержанные соучастники», — заключают в ГУМВД.