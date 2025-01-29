В Петербурге задержали четверых подозреваемых в избиении прохожих

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, и на следующий день правоохранители задержали двух фигурантов, 17-летнего иностранца и 18-летнего жителя Дагестана, отмечают в ГУМВД. Также в число подозреваемых попали 16-летний иностранец, ранее уже судимый за тяжкое преступление, и 19-летний житель Дагестана.