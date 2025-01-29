Пьяная россиянка набросилась на полицейских из-за замечания и получила штраф

Тогда правоохранители предложили дебоширке пройти в отдел внутренних дел для оформления протокола, но та предпочла наброситься на сотрудников МВД с кулаками. Ее задержали и отправили под суд, в итоге нарушительница получила судимость и штраф в размере 25 тыс. рублей.