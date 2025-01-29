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Пьяная россиянка набросилась на полицейских из-за замечания и получила штраф

Пьяная женщина напала на воронежских полицейских из-за замечания, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: РИА "Новости"

Во время патрулирования в поселке Кантемировка стражи порядка заметили женщину, которая громко ругалась с таксистом. При этом от нее исходил резкий запах алкоголя, а речь гражданки была несвязной.

Полицейские вмешались и распорядились, чтобы женщина перестала нарушать общественный порядок, однако 37-летняя местная жительница проигнорировала их законное требование.

Тогда правоохранители предложили дебоширке пройти в отдел внутренних дел для оформления протокола, но та предпочла наброситься на сотрудников МВД с кулаками. Ее задержали и отправили под суд, в итоге нарушительница получила судимость и штраф в размере 25 тыс. рублей.

штрафы