Пьяная россиянка набросилась на полицейских из-за замечания и получила штраф

Во время патрулирования в поселке Кантемировка стражи порядка заметили женщину, которая громко ругалась с таксистом. При этом от нее исходил резкий запах алкоголя, а речь гражданки была несвязной.
Полицейские вмешались и распорядились, чтобы женщина перестала нарушать общественный порядок, однако 37-летняя местная жительница проигнорировала их законное требование.
Тогда правоохранители предложили дебоширке пройти в отдел внутренних дел для оформления протокола, но та предпочла наброситься на сотрудников МВД с кулаками. Ее задержали и отправили под суд, в итоге нарушительница получила судимость и штраф в размере 25 тыс. рублей.