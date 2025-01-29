Baza: рыба чуть не съела россиянку, работающую русалкой-аниматором в Китае

В аквариуме Китая крупная рыба атаковала россиянку, работающую аниматором в образе русалки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав видеозапись происшествия.
На записи зафиксировано, как рыба неожиданно хватает девушку за голову. Пострадавшая, 22-летняя Маша, рассказала, что инцидент произошел 28 января в городе Сишуаньбань. В результате нападения ей было травмировано лицо, а также утрачены носовые зажимы и очки.
По словам девушки, она испытывает сильные боли в голове, шее и глазу. В качестве компенсации работодатель выплатил ей 700 юаней (примерно 9,5 тысячи рублей), хотя изначально предлагал только 500 юаней.
Кроме того, руководство аквариума запретило пострадавшей разглашать информацию об инциденте. Девушка сообщила, что ей неоднократно звонили и настоятельно рекомендовали не выкладывать видео нападения в интернет.
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