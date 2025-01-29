Baza: рыба чуть не съела россиянку, работающую русалкой-аниматором в Китае

На записи зафиксировано, как рыба неожиданно хватает девушку за голову. Пострадавшая, 22-летняя Маша, рассказала, что инцидент произошел 28 января в городе Сишуаньбань. В результате нападения ей было травмировано лицо, а также утрачены носовые зажимы и очки.