Из Биробиджана по пяти направлениям приостановили движение автобусов

«В связи с недостатками в состоянии автомобильных дорог, улиц, возникновением неблагоприятных погодно-климатических условий, связанных с выпадением осадков и образованием зимней скользкости, в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств с 08:00 (01:00 мск) 29 января 2025 до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлению: город Биробиджан — город Хабаровск, город Биробиджан — город Облучье, город Биробиджан — село Амурзет, город Биробиджан — село Ленинское, город Биробиджан — село Головино», — говорится в сообщении.