В небе над Тверской областью сбили более шести беспилотников

Кроме того, несколько дронов были сбиты в районе Андреаполя. Представители региональной администрации уточнили, что все действия по отражению атаки проводились дежурными подразделениями Министерства обороны России. В обоих случаях оперативные службы продолжают работу на месте происшествий, а контроль за ситуацией остается за главой региона.