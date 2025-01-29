БПЛА сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области

Пострадавших и разрушений нет. Анохин призвал жителей области сохранять спокойствие и избегать открытых пространств, а также отойти от окон и не снимать действия сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков БПЛА к ним нельзя приближаться, нужно сообщить о местоположении в экстренные службы.