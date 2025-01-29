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БПЛА сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области

Беспилотник сбит при попытке удара по объекту ядерной энергетики в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Также под угрозой атаки БПЛА гражданские объекты в различных районах области.

Источник: Life.ru

«В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведётся их уничтожение», — написал глава региона в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет. Анохин призвал жителей области сохранять спокойствие и избегать открытых пространств, а также отойти от окон и не снимать действия сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков БПЛА к ним нельзя приближаться, нужно сообщить о местоположении в экстренные службы.

Ранее стало известно об отражении атаки беспилотников в Тверской области. БПЛА были сбиты в Торопецком районе, а также в районе Андреаполя. Обошлось без разрушений и пострадавших.