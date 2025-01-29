Задержанных в Тунисе россиян распределили в три разных тюрьмы

По его словам, изначально всех их должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест направили в разные тюрьмы. Брата собеседника агентства несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую, в настоящее время он находится в городе Бурдж аль-Амери.