AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе

«Во вторник на контейнеровозе под флагом Гонконга, шедшем на север через Красное море, произошел взрыв, спровоцировавший большой пожар и заставивший экипаж покинуть судно», — говорится в материале.
Указывается, что, по данным компании Diaplous Group, горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от йеменского порта Ходейда, подконтрольного хуситам. Пострадавших среди экипажа нет, сообщило агентство.
Один из его источников заявил, что судно перевозило «опасный» груз, при этом он не стал уточнять, что именно находилось на борту. Название контейнеровоза также пока остается неизвестным.