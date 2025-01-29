В Смоленской области сбит украинский БПЛА, атаковавший ядерный объект

В Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который попытался атаковать ядерный объект.
Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
По его словам, различные районы области подверглись интенсивной атаке дронов, в результате чего с помощью средств ПВО и РЭБ Министерства обороны России удалось сбить беспилотник, направленный на ядерный объект.
При этом, как уточнил Анохин, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В последние недели украинские вооруженные силы регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников, однако силы ПВО успешно справляются с угрозой.
Ранее в Тверской области силами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.