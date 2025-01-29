Богомаз: силы ПВО уничтожили 26 БПЛА в Брянской области

Минобороны России ликвидировало 26 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать Брянскую область.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его информации, враг осуществил очередную массированную атаку, однако все 26 дронов, включая три реактивных, были уничтожены силами ПВО.
Богомаз также отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, и на данный момент оперативные службы продолжают обследовать территории.
Ранее в Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который попытался атаковать ядерный объект.