«При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом», — говорится в сообщении.
В Приамурье обнаружили возможное местонахождение пропавшего после взрыва на производстве
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Спасатели в Белогорске Амурской области определили предполагаемое местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на предприятии, произошедшего 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.