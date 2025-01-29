В Приамурье обнаружили возможное местонахождение пропавшего после взрыва на производстве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Спасатели в Белогорске Амурской области определили предполагаемое местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на предприятии, произошедшего 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.