Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приамурье обнаружили возможное местонахождение пропавшего после взрыва на производстве

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Спасатели в Белогорске Амурской области определили предполагаемое местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на предприятии, произошедшего 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом», — говорится в сообщении.

МЧС