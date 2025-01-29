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Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников

Силы ПВО защитили населенные пункты от атаки.

Источник: Министерство обороны РФ

Правительство Тверской области сообщило о том, что над Торопецким округом была успешно отражена атака уже двадцати беспилотников. Это заявление было опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Ранее поступала информация о попытке атаки 14 дронов в Торопецком районе.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что силы Министерства обороны России справились с угрозой и успешно предотвратили нападение беспилотников. В сообщении подчеркивается, что действия сил ПВО позволили защитить населенные пункты округа от возможных последствий атаки.

Ранее в Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который попытался атаковать ядерный объект. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.