Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников

Правительство Тверской области сообщило о том, что над Торопецким округом была успешно отражена атака уже двадцати беспилотников. Это заявление было опубликовано в Telegram-канале правительства региона.
Ранее поступала информация о попытке атаки 14 дронов в Торопецком районе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что силы Министерства обороны России справились с угрозой и успешно предотвратили нападение беспилотников. В сообщении подчеркивается, что действия сил ПВО позволили защитить населенные пункты округа от возможных последствий атаки.
Ранее в Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который попытался атаковать ядерный объект. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.