Во Владивостоке арестовали участников ОПГ за торговлю наркотиками в даркнете

«Во Владивостоке полиция провела спецоперацию по пресечению деятельности организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками в даркнете. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задержали четверых граждан, подозреваемых в распространении наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. Задержаны трое жителей Владивостока 23, 25, и 27 лет и 44-летняя женщина, жительница села Раздольное», — говорится в сообщении.
По данным полиции, приморцы создали интернет-магазин для распространения наркотических средств через тайники-закладки во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и в селе Черниговка. Организаторы преступного бизнеса создали интернет-магазин на торговой площадке в даркнете. В результате обыска квартиры одного из участников группировки изъяты амфетамины, МДМА, ЛСД, кокаин, мефедрон.
«В ходе обыска гаража, расположенного на улице Толстого [во Владивостоке], который использовался злоумышленниками как склад и место фасовки наркотических средств, изъято более 600 граммов наркотических средств синтетического ряда. Также изъяты весы и упаковочные материалы. В настоящее время полицейскими установлена причастность фигурантов как минимум к пяти фактам сбыта наркотиков», — сообщает полиция.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в особо крупном размере).