Во Владивостоке арестовали участников ОПГ за торговлю наркотиками в даркнете

«Во Владивостоке полиция провела спецоперацию по пресечению деятельности организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками в даркнете. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задержали четверых граждан, подозреваемых в распространении наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. Задержаны трое жителей Владивостока 23, 25, и 27 лет и 44-летняя женщина, жительница села Раздольное», — говорится в сообщении.