Задержанных в Тунисе 11 российских туристов распределили по трём тюрьмам

Напомним, что в начале ноября 2024 года группа из 11 россиян отправилась в небольшое селение Хайдра в Тунисе. Они планировали осмотреть античные объекты римского периода. Однако их арестовали и заключили в тюрьму под названием Морнагия, известную своими тяжёлыми условиями и пытками. Позже стало известно, что туристы пребывали в районе, расположенном близ границы с Алжиром и находящемся под контролем местных служб безопасности.