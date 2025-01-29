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Задержанных в Тунисе 11 российских туристов распределили по трём тюрьмам

Арестованных в Тунисе 11 россиян разместили в трёх разных тюрьмах страны, в Морнагии, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Об этом рассказал брат одного из туристов.

Источник: Life.ru

«Как я понимаю, изначально всех планировали содержать в Морнагии. Однако из-за нехватки мест или по другим причинам их распределили по разным исправительным учреждениям. Мой брат несколько раз перемещался из одной тюрьмы в другую. В данный момент он находится в Бурдж аль-Амери», — приводит его слова РИА «Новости».

Мужчина также отметил, что не владеет сведениями о состоянии других задержанных, так как с ними не имеет личного контакта. Что будет дальше с россиянами, он не знает.

Напомним, что в начале ноября 2024 года группа из 11 россиян отправилась в небольшое селение Хайдра в Тунисе. Они планировали осмотреть античные объекты римского периода. Однако их арестовали и заключили в тюрьму под названием Морнагия, известную своими тяжёлыми условиями и пытками. Позже стало известно, что туристы пребывали в районе, расположенном близ границы с Алжиром и находящемся под контролем местных служб безопасности.