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Избили и затолкали в багажник: группа людей напала на парня во Владивостоке

Полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД

Группа людей напала на парня во Владивостоке. Парня избили и затолкали в багажник. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

В районе Народного проспекта, 53, пять человек избили мужчину, которого затем затолкали в машину, применив силу. Неизвестные скрылись с места происшествия. Свидетельница преступления обратилась в полицию.

По данному факту проходит проверка. Обстоятельства произошедшего и личности граждан устанавливаются. В зависимости от результатов проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Напомним, житель Владивостока организовал ОПГ, чтобы помочь знакомому с бизнесом. Только владелец фирмы даже не подозревал, что ему хотят оказать медвежью услугу.