Избили и затолкали в багажник: группа людей напала на парня во Владивостоке

Группа людей напала на парня во Владивостоке. Парня избили и затолкали в багажник. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.
В районе Народного проспекта, 53, пять человек избили мужчину, которого затем затолкали в машину, применив силу. Неизвестные скрылись с места происшествия. Свидетельница преступления обратилась в полицию.
По данному факту проходит проверка. Обстоятельства произошедшего и личности граждан устанавливаются. В зависимости от результатов проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Напомним, житель Владивостока организовал ОПГ, чтобы помочь знакомому с бизнесом. Только владелец фирмы даже не подозревал, что ему хотят оказать медвежью услугу.