На 12 лет за взятки осужден преподаватель ВУЗа в Хабаровске

Мужчина признан виновным в получении взяток в крупном размере. В период с апреля 2019 года по февраль 2022 года он получил от двух студентов около 300 тыс. рублей за содействие в подготовке и защите дипломных работ, а также за безналичную оценку курсовых и экзаменов. Взамен за деньги преподаватель проставлял положительные оценки, выдавал отзывы без фактической проверки знаний и способствовал успешной сдаче отчетов.