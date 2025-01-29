AP: В Красном море взорвался гонконгский контейнеровоз с опасным грузом

В итоге на контейнеровозе, плывущем на север через Красное море, начался серьёзный пожар, из-за которого экипаж был вынужден покинуть судно.
Согласно данным компании Diaplous Group, горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от порта Ходейда в Йемене, находящемся под контролем хуситов. Представители агентства сообщили, что среди членов экипажа никто не пострадал.
По информации одного из источников, на борту судна находился опасный груз, детали он уточнять не стал. Название контейнеровоза остаётся неустановленным.
Ранее спецназ из Испании и США задержал контейнеровоз Baltic Summer, направлявшийся в Санкт-Петербург из Эквадора и управляемый российской командой. Моряков подозревали в перевозке наркотиков из Южной Америки. Спустя трое суток судно и экипаж отпустили.