AP: В Красном море взорвался гонконгский контейнеровоз с опасным грузом

Ранее спецназ из Испании и США задержал контейнеровоз Baltic Summer, направлявшийся в Санкт-Петербург из Эквадора и управляемый российской командой. Моряков подозревали в перевозке наркотиков из Южной Америки. Спустя трое суток судно и экипаж отпустили.