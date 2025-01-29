В Приморье задержали организаторов торговли наркотиками через даркнет

По данным полиции, организаторы преступного бизнеса создали интернет-магазин на торговой площадке в даркнете, через который торговали наркотиками во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и в селе Черниговка Приморского края. При обыске в квартире одного из участников группировки были изъяты амфетамины, МДМА, ЛСД, кокаин, мефедрон, а в гараже, который использовался наркоторговцами как склад и место фасовки, изъяли более 600 граммов синтетических наркотиков, весы и упаковочные материалы.