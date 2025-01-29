Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек, около тысячи ранены

В результате недавних столкновений в городе Гома, расположенном на востоке Демократической Республики Конго, число жертв превысило 100 человек, а около тысячи получили ранения. Эти данные подтверждены местными больницами, на которые ссылается агентство AFP.
Ситуация в регионе остается критической на фоне продолжающихся боев между правительственными силами и повстанцами.
Группа, известная как «Альянс реки Конго» (АРК), в состав которой входит группировка М23, ранее объявила о захвате Гомы, столицы провинции Северное Киву. Несмотря на это, согласно сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются интенсивные боевые действия. Cообщалось о 20 погибших и более 400 раненых.
По информации одного из медиков местной больницы, многие тела по-прежнему остаются на улицах города.
Ранее Россия выразила решительное осуждение действий группировки М23 в Демократической Республике Конго и призвала к немедленному выводу её бойцов из захваченных населенных пунктов.