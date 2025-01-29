Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в Гоме в ДР Конго превысило сто человек, около тысячи ранены

Многие тела по-прежнему остаются на улицах города.

Источник: Аргументы и факты

В результате недавних столкновений в городе Гома, расположенном на востоке Демократической Республики Конго, число жертв превысило 100 человек, а около тысячи получили ранения. Эти данные подтверждены местными больницами, на которые ссылается агентство AFP.

Ситуация в регионе остается критической на фоне продолжающихся боев между правительственными силами и повстанцами.

Группа, известная как «Альянс реки Конго» (АРК), в состав которой входит группировка М23, ранее объявила о захвате Гомы, столицы провинции Северное Киву. Несмотря на это, согласно сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются интенсивные боевые действия. Cообщалось о 20 погибших и более 400 раненых.

По информации одного из медиков местной больницы, многие тела по-прежнему остаются на улицах города.

Ранее Россия выразила решительное осуждение действий группировки М23 в Демократической Республике Конго и призвала к немедленному выводу её бойцов из захваченных населенных пунктов.