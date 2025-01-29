AFP: в Индии в давке на фестивале погибли как минимум 15 человек

По его данным, многие посетители фестиваля также пострадали и были госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Индийская газета Hindustan Times также сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с главным министром штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом после появления сообщений о давке.
Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. С его начала 13 января в празднике уже приняли участие более 110 млн паломников, совершивших омовения в Ганге. Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие 450 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранцев. Подсчет участников ведется при помощи технологий искусственного интеллекта.
Эти люди совершают паломничество в Праяградж, чтобы совершить ритуальное омовение в Сангаме — месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами луны и положением планет, совершение омовений является особенно важным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и освобождается от цикла смерти и перерождения.
Агентство ANI со ссылкой на источники 28 января сообщило, что Моди планирует принять участие в Кумбха-мела, совершив омовение в священном Ганге и посетив четыре религиозных центра в Праяградже 5 февраля.