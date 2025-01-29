AFP: в Индии в давке на фестивале погибли как минимум 15 человек

Эти люди совершают паломничество в Праяградж, чтобы совершить ритуальное омовение в Сангаме — месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами луны и положением планет, совершение омовений является особенно важным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и освобождается от цикла смерти и перерождения.