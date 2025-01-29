Аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре закрыли из-за метели

Аэропорт Николаевска-на-Амуре, в частности, не будет функционировать до 12:00 (05:00 мск). Там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона от снега. Аэропорт Советской Гавани закрывали до вечера вторника, однако ограничения продлили. «Аэропорт Советской Гавани закрыт с 09:00 (02:00 мск) до 17:00 (10:00 мск) для приема и отправления воздушных судов в связи с расчисткой взлетно-посадочной полосы от снега», — говорится в сообщении.