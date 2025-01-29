Аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре закрыли из-за метели

Аэропорт Николаевска-на-Амуре, в частности, не будет функционировать до 12:00 (05:00 мск). Там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона от снега. Аэропорт Советской Гавани закрывали до вечера вторника, однако ограничения продлили. «Аэропорт Советской Гавани закрыт с 09:00 (02:00 мск) до 17:00 (10:00 мск) для приема и отправления воздушных судов в связи с расчисткой взлетно-посадочной полосы от снега», — говорится в сообщении.
Задерживаются несколько авиарейсов. Так, информация о времени вылета рейса 409 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи будет предоставлена после получения данных о расчистке аэродрома в городе. Вылеты в Советскую Гавань перенесены на завтра. Рейсы 469 и 470 из Хабаровска в поселение Богородское и обратно также перенесены на 30 января по метеоусловиям Богородского.
Хабаровский край оказался под влиянием сильного циклона. Погодные условия ухудшились во вторник, отмечалась метель. 29 января неблагоприятные метеорологические явления сохранятся на территории южных и части центральных районов края. Это Бикинский округ, Вяземский, имени Лазо, Советско-Гаванский, Ванинский, Нанайский, Комсомольский, Хабаровский, Амурский районы. Будет идти сильный снег, северо-восточный ветер усилится до 15−21 м/с.