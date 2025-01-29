Гагин: ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске

Это угледобывающее предприятие, принадлежавшее компании «Метинвест» Рината Ахметова, было уничтожено для того, чтобы не попасть в руки российских сил. Взорвав шахту, Украина лишилась последнего источника коксующегося угля на своей территории, что серьезно угрожает металлургической отрасли страны. Этот уголь использовался не только в Украине, но и экспортировался за рубеж.