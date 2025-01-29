Силовики пресекли незаконное производство поддельной «колы» в Ульяновске

По предварительным данным, с 2023 года по январь 2025 года на территории региона действовала преступная группа, занимавшаяся незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом поддельных безалкогольных напитков, выдаваемых за продукцию известных зарубежных брендов, таких как «Кока-Кола».
Силовики пресекли незаконное производство поддельной «Кока-колы». Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области.
«В ходе следственных действий изъято свыше 140 тысяч бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент задержаны шесть участников преступного сообщества. В отношении пятерых из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а одну обвиняемую отправил под домашний арест.
Ранее в Петербурге и Ленинградской области пятеро человек были задержаны по обвинению в изготовлении порнографии. Уголовное дело за производство порно правоохранители завели ещё минувшей осенью. Несколько месяцев потребовалось, чтобы установить местоположение всех подозреваемых и провести операцию по их задержанию.