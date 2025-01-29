Силовики пресекли незаконное производство поддельной «колы» в Ульяновске

Ранее в Петербурге и Ленинградской области пятеро человек были задержаны по обвинению в изготовлении порнографии. Уголовное дело за производство порно правоохранители завели ещё минувшей осенью. Несколько месяцев потребовалось, чтобы установить местоположение всех подозреваемых и провести операцию по их задержанию.