Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики пресекли незаконное производство поддельной «колы» в Ульяновске

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам организации преступного сообщества и участия в нём (статья 210 УК РФ), а также незаконного производства и сбыта немаркированных продовольственных товаров (часть 4 статьи 171.1 УК РФ). Его ведёт второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, с 2023 года по январь 2025 года на территории региона действовала преступная группа, занимавшаяся незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом поддельных безалкогольных напитков, выдаваемых за продукцию известных зарубежных брендов, таких как «Кока-Кола».

Силовики пресекли незаконное производство поддельной «Кока-колы». Видео © Telegram / СУ СКР по Ульяновской области.

«В ходе следственных действий изъято свыше 140 тысяч бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент задержаны шесть участников преступного сообщества. В отношении пятерых из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а одну обвиняемую отправил под домашний арест.

Ранее в Петербурге и Ленинградской области пятеро человек были задержаны по обвинению в изготовлении порнографии. Уголовное дело за производство порно правоохранители завели ещё минувшей осенью. Несколько месяцев потребовалось, чтобы установить местоположение всех подозреваемых и провести операцию по их задержанию.