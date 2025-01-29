Мошенники расставили новые ловушки для россиян в Telegram

Важно помнить, что ни в коем случае ни под каким предлогом нельзя сообщать собеседнику данные своего аккаунта. Пользователь рискует навсегда потерять доступ к профилю, а мошенники смогут использовать аккаунт в своих целях. Как правило, получив возможность управления чужим аккаунтом, злоумышленники начинают обманывать людей из списка контактов, пытаясь получить от них деньги, подчеркивает Юрий Бастрыкин.