Мошенники расставили новые ловушки для россиян в Telegram

Специалист рассказал о новой схеме злоумышленников в Сети. Они похищают аккаунт пользователя, имитируя удаление этого аккаунта. Далее владельцу поступает предложение якобы спасти свой аккаунт.
«Злоумышленники создают так называемые секретные чаты, в которых пользователи должны ввести логин и пароль для восстановления аккаунта, оказавшегося под угрозой», — подчеркнул специалист в беседе с «Прайм».
Важно помнить, что ни в коем случае ни под каким предлогом нельзя сообщать собеседнику данные своего аккаунта. Пользователь рискует навсегда потерять доступ к профилю, а мошенники смогут использовать аккаунт в своих целях. Как правило, получив возможность управления чужим аккаунтом, злоумышленники начинают обманывать людей из списка контактов, пытаясь получить от них деньги, подчеркивает Юрий Бастрыкин.
Следует помнить, что аккаунт без видимой причины не будет удалять служба поддержки Telegram, также её представители никогда не запрашивают логин и пароль пользователя.