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На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 5,6 балла

Несмотря сильные колебания, разрушений или пострадавших не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

На Байкале, недалеко от поселка Большое Голоустное, произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

Сейсмособытие было зафиксировано сегодня в 06:54 по местному времени (01:54 мск) с эпицентром на акватории озера, в 36 километрах от населенного пункта.

По информации ведомства, в месте эпицентра землетрясение достигло интенсивности в 5,6 балла, а в Иркутске его ощущали на уровне 3 баллов. Несмотря на довольно сильные колебания, разрушений или пострадавших не зафиксировано.

Работа всей инфраструктуры в регионе продолжается в штатном режиме. Специалисты продолжают осуществлять мониторинг сейсмической активности в зоне.

Ранее вблизи побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Сейсмическое событие произошло на глубине 48 км.