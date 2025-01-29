Истребитель F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в Аляске

Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Видео © Х / Thenewarea51.
По данным издания, стоимость F-35 составляет около $81 млн. Командование авиабазы заявило, что проведёт тщательное расследование инцидента, чтобы минимизировать вероятность повторения подобных происшествий в будущем.
Ранее ВВС Румынии в срочном порядке поднимали в воздух два истребителя F-16 ночью после того, как системы контроля зафиксировали нарушение воздушных границ страны. Самолёты вернулись на базу только спустя два часа, так и не обнаружив «нарушителя».