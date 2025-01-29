Истребитель F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в Аляске

На авиабазе Эйлсон в штате Аляска произошло крушение американского истребителя пятого поколения F-35. Инцидент случился во вторник после полудня по местному времени, сообщает газета Anchorage Daily News. Самолёт разбился на взлётно-посадочной полосе, однако пилот не пострадал и был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.