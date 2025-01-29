Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребитель F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в Аляске

На авиабазе Эйлсон в штате Аляска произошло крушение американского истребителя пятого поколения F-35. Инцидент случился во вторник после полудня по местному времени, сообщает газета Anchorage Daily News. Самолёт разбился на взлётно-посадочной полосе, однако пилот не пострадал и был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

Источник: Life.ru

Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Видео © Х / Thenewarea51.

По данным издания, стоимость F-35 составляет около $81 млн. Командование авиабазы заявило, что проведёт тщательное расследование инцидента, чтобы минимизировать вероятность повторения подобных происшествий в будущем.

Ранее ВВС Румынии в срочном порядке поднимали в воздух два истребителя F-16 ночью после того, как системы контроля зафиксировали нарушение воздушных границ страны. Самолёты вернулись на базу только спустя два часа, так и не обнаружив «нарушителя».