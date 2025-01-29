В Красном море прогремел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга

В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе, который ходил под флагом Гонконга.
Согласно информации от морской транспортной компании Diaplous Group, инцидент вызвал крупный пожар и вынудил экипаж эвакуироваться. Судно дрейфовало примерно в 225 километрах от йеменского порта Ходейда, который находится под контролем хуситов.
По данным агентства Associated Press, среди членов экипажа никто не пострадал.
Источник из индустрии морских перевозок сообщил, что на борту находился опасный груз, однако конкретных деталей о его содержимом пока не раскрыли. Название контейнеровоза также остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения при столкновении с сухогрузом Yamal krechet в Карском море.