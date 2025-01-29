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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6

На озере Байкал зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,6 балла. Это произошло недалеко от посёлка Большое Голоустное, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

Источник: Life.ru

«В 06:54 (01:54 по московскому времени) сегодня зафиксировано сейсмическое событие. Эпицентр находился в водах озера Байкал на расстоянии 36 км от Большого Голоустного. В эпицентре интенсивность составила 5,6 балла, а в Иркутске ощущалось до 3 баллов», — говорится в официальном сообщении.

Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме.

Ранее на расстоянии 107 километров от Петропавловска-Камчатского было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла. Его очаг находился на глубине 48 километров.