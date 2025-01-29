На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6

«В 06:54 (01:54 по московскому времени) сегодня зафиксировано сейсмическое событие. Эпицентр находился в водах озера Байкал на расстоянии 36 км от Большого Голоустного. В эпицентре интенсивность составила 5,6 балла, а в Иркутске ощущалось до 3 баллов», — говорится в официальном сообщении.