На Камчатке ветер сорвал крышу магазина

«Улетает все, что плохо прибито. Эта участь постигла и сувенирный павильон», — говорится в сообщении.
Порывы ветра в административном центре Камчатского края сегодня достигают 23 м/с.
Незадолго до этого министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев заявил, что в Пенжинском районе в связи с аномальными холодами введен режим повышенной готовности. Он отметил, что в этом году на Камчатке зима выдалась аномально бесснежной, что вызывает аномальные морозы, особенно в северной части края. Так, в Пенжинском районе температура достигает −46°C.
Накануне стало известно, что Владивостокский государственный университет отменил занятия из-за начавшегося в городе снегопада. Также студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета перевели на дистанционный формат обучения и работы. Были отменены и вечерние шаттлы вуза, которые курсируют между островом Русским и материковой частью Владивостока.