На Камчатке ветер сорвал крышу магазина

Незадолго до этого министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев заявил, что в Пенжинском районе в связи с аномальными холодами введен режим повышенной готовности. Он отметил, что в этом году на Камчатке зима выдалась аномально бесснежной, что вызывает аномальные морозы, особенно в северной части края. Так, в Пенжинском районе температура достигает −46°C.