В Белогорске определили возможное место пропажи мужчины после взрыва

По данным следственного управления региона, взрыв силосной установки произошел во вторник около 14:55 по местному времени на улице Производственная. Возгорания не было, технологический процесс временно остановлен, а сотрудники самостоятельно покинули территорию. Один человек предположительно остался под завалами. Ведется доследственная проверка, прокуратура Белогорска также инициировала проверку по факту происшествия на заводе «Амурский».