В Белогорске определили возможное место пропажи мужчины после взрыва

Спасатели предварительно установили местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает региональное управление МЧС.
Камера зафиксировала возможное его местоположение внутри одного из бункеров, заполненного шротом. Для извлечения человека необходимо выгрузить 28 тонн материала. Работы продолжаются круглосуточно вручную, уже удалено шесть тонн.
На месте происшествия задействованы 41 специалист и 11 единиц техники.
По данным следственного управления региона, взрыв силосной установки произошел во вторник около 14:55 по местному времени на улице Производственная. Возгорания не было, технологический процесс временно остановлен, а сотрудники самостоятельно покинули территорию. Один человек предположительно остался под завалами. Ведется доследственная проверка, прокуратура Белогорска также инициировала проверку по факту происшествия на заводе «Амурский».
Ранее в городе Белогорск Амурской области после взрыва на заводе по переработке сои локально ввели режим чрезвычайной ситуации.