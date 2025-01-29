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В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Спасатели нашли погибшего человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает главк МЧС региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Белогорске на месте происшествия обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бункер, где, предположительно, находился пропавший, заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. На месте работал 41 специалист, было задействовано 11 единиц техники.

По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. СУСК региона проводит доследственную проверку. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода «Амурский».

МЧС