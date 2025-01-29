В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе

По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. СУСК региона проводит доследственную проверку. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода «Амурский».