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В Перми пропал 28-летний Богдан Ошев

Мужчина ушёл в неизвестном направлении.

Источник: Соцсети

В Перми разыскивают пропавшего 28-летнего Богдана Ошева, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Богдан Евгеньевич Ошев 1996 года рождения ушёл в неизвестном направлении 28 января — и, как отмечается в ориентировке, может находиться в любом районе или городе. Для розыске требуется помощь добровольцев.

Согласно данным ориентировки «ЛизаАлерт», рост пропавшего 175 сантиметров, у него плотное сложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза. Одет Богдан Ошев был в серый пуховик с капюшоном, чёрное трико, серые ботинки и серую шапку с белой надписью «Соломон». Кроме того, с собой у него был синий рюкзак.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 (800) 70−54−52 или 112.

Ранее стало известно, что розыск загадочно пропавшего в Кунгуре Вячеслава Ичетовкина распространился за пределы Прикамья: теперь его ищут в других регионах.