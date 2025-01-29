В Перми пропал 28-летний Богдан Ошев

В Перми разыскивают пропавшего 28-летнего Богдана Ошева, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Богдан Евгеньевич Ошев 1996 года рождения ушёл в неизвестном направлении 28 января — и, как отмечается в ориентировке, может находиться в любом районе или городе. Для розыске требуется помощь добровольцев.
Согласно данным ориентировки «ЛизаАлерт», рост пропавшего 175 сантиметров, у него плотное сложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза. Одет Богдан Ошев был в серый пуховик с капюшоном, чёрное трико, серые ботинки и серую шапку с белой надписью «Соломон». Кроме того, с собой у него был синий рюкзак.
Волонтёры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии
Ранее стало известно, что розыск загадочно пропавшего в Кунгуре Вячеслава Ичетовкина распространился за пределы Прикамья: теперь его ищут в других регионах.