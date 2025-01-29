В Перми пропал 28-летний Богдан Ошев

Согласно данным ориентировки «ЛизаАлерт», рост пропавшего 175 сантиметров, у него плотное сложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза. Одет Богдан Ошев был в серый пуховик с капюшоном, чёрное трико, серые ботинки и серую шапку с белой надписью «Соломон». Кроме того, с собой у него был синий рюкзак.