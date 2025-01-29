Екатеринбурженка заплатила три миллиона рублей за «замену» счетчиков

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении почти 3 млн рублей у пенсионерки. Им оказался 23-летний житель Нижнего Тагила.
Молодой человек участвовал в преступной схеме по обману 75-летней женщины. Как сообщает telegram-канал «Патрульный участок», в текущем январе пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником «Энергосбыта» и попросил сообщить код из СМС для оформления заявки на замену счетчиков. После этого женщине позвонили лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ, а затем приехал и сам курьер. В результате пенсионерка лишилась почти 3 млн рублей.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать курьера. Молодой человек работает сортировщиком в ПВЗ одного из маркетплейсов, ранее не судим. Подозреваемый поведал банальную историю о том, как нашел работу в соцсетях и “до самого задержания не осознавал, что работает на мошенников”», — говорится в сообщении полиции Екатеринбурга.
Теперь молодого человека будут судить по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.