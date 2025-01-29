Екатеринбурженка заплатила три миллиона рублей за «замену» счетчиков

Молодой человек участвовал в преступной схеме по обману 75-летней женщины. Как сообщает telegram-канал «Патрульный участок», в текущем январе пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником «Энергосбыта» и попросил сообщить код из СМС для оформления заявки на замену счетчиков. После этого женщине позвонили лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ, а затем приехал и сам курьер. В результате пенсионерка лишилась почти 3 млн рублей.