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В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, где произошел взрыв, сообщает СУСК региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее главк МЧС региона сообщил, что спасатели нашли тело погибшего под завалами после взрыва в производственном здании на заводе в Белогорске.

«По факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в городе Белогорске следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — говорится в сообщении.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в помещении склада пищевого шрота без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода «Амурский».

СК