В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе

Ранее главк МЧС региона сообщил, что спасатели нашли тело погибшего под завалами после взрыва в производственном здании на заводе в Белогорске.
«По факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в городе Белогорске следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — говорится в сообщении.
Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.
По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в помещении склада пищевого шрота без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода «Амурский».