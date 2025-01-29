На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск — Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск).