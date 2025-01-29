На Сахалине пригородный поезд застрял в сугробах

«Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд № 6602, следующий по маршруту Долинск — Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами», — говорится в сообщении.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск — Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск).
Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе.
Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.