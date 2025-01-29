В районе Омской области введут ограничения из-за смертельно опасной инфекции

Из-за заразы в эпизоотическом очаге и в 1,6 километра от него устанавливается карантин и иные ограничения для предотвращения распространения и ликвидации очага. Предварительно, карантин будет действовать до 30 марта 2025 года. До этой даты, в частности, запрещены лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных.