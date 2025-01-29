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В районе Омской области введут ограничения из-за смертельно опасной инфекции

Как стало известно СуперОмску, в Омской области выявлен еще один случай смертельно опасной инфекции бешенства. Новый случай заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве в городе Калачинске.

Источник: SuperOmsk.ru

Из-за заразы в эпизоотическом очаге и в 1,6 километра от него устанавливается карантин и иные ограничения для предотвращения распространения и ликвидации очага. Предварительно, карантин будет действовать до 30 марта 2025 года. До этой даты, в частности, запрещены лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

По данным омского Управления Россельхознадзора, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных (диких и домашних) и человека. Инфекция проявляется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом. Напомним, в 2023 году в Колосовском районе Омской области от бешенства умер мужчина, укушенный больной собакой.

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