В Магнитогорске автобус сбил ребенка на светофоре

В Магнитогорске 10-летний мальчик пострадал в ДТП с автобусом.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. На него наехал, поворачивая на перекрестке, автобус МАЗ.
Школьник остался жив, но получил травмы.
Инспекторы ДПС выяснили, что автобусом управлял опытный водитель. Его стаж за рулем — 35 лет.
Теперь 53-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил движения, повлекшее легкий или средней тяжести вред здоровью.